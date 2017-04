Le Pen anti-establishment, Macron l'uomo del sistema: in Francia si decide anche il destino della Ue

PARIGI - Se lo spettro della paura e del terrorismo si è incarnato nuovamente sotto i colpi di mitra, a poche ore dall'esito del voto la partita per l'Eliseo resta sugli stessi binari che l'hanno condotta fino a qui: quelli dell'incertezza, non solo sul vincitore, ovviamente, ma con questo sul destino stesso della Francia. Se sono ancora quattro, infatti, i pretendenti per il passaggio al secondo turno, è la «narrazione» di uno in particolare, che tende a isolare programmi e «portata», a far tuonare gli "euristi" come un'elezione che potrebbe rappresentare la fine dell'Unione europea. Più corretto, invece, è parlare delle elezioni francesi come di un nuovo «esame» per l’Ue dopo il voto per la Brexit dato che, come è stato più volte sottolineato, l'asse dello scontro Oltralpe non è stato più destra-sinistra ma patrioti contro «euro-progressisti».

Gara a quattro

Sarà interessante vedere come andrà a finire anche per verificare l'affidabilità del trend registrato dagli ultimi sondaggi, che – seppur usciti prima dell'attentato agli Champs Elysées di Parigi – testimoniano come sarebbe l'outsider «di centro» Emmanuel Macron il vincitore del primo turno con il 24%, staccando di due punti Marine Le Pen, mentre il repubblicano François Fillon (ex favorito, travolto dalle inchieste giudiziarie) e il rosso-verde Mélenchon si contenderebbero la terza posizione attorno al 19%. Tutto, a quanto pare, potrebbe giocarsi allora sulla quota degli indecisi (più di un terzo secondo le rilevazioni). E in questo frangente – sostengono diversi analisti - potrebbe beneficiarne Marine Le Pen, dato che la candidata frontista avrebbe con se l’elettorato più convinto (l'85%) rispetto a quello di Emmanuel Macron (fermo al 73%).

Rachline (Fn): «O il sistema attuale o Marine»

«O si vota per il sistema attuale, e poco importa che si scelga Fillon, Hamon, Macron o Mélenchon dato che sono tutti esponenti della stessa classe politica che ha portato la Francia alla crisi, oppure si fa una scelta di rottura e si cambia, votando la nostra candidata». Con queste parole David Rachline, coordinatore della campagna elettorale, ha confermato il senso del voto a Marine Le Pen, candidata del Front National e madrina dei sovranisti europei: eleggere lei sarebbe l'unico vero voto di rottura, a suo avviso, rispetto all'establishment. L'unico voto di decostruzione di una repubblica francese che, secondo Marine Le Pen, sta smarrendo le conquiste della République dietro la minaccia dell'immigrazione e del dirigismo dell'Ue e della Bce. «L’Unione europea morirà perché la gente non la vuole più» ha attaccato non a caso Marine nell'ultimo comizio rilanciando come «senza sovranità monetaria non è possibile proteggersi o far nulla».

Macron, l'uomo Rotschild

Se Le Pen è l'incognita e l'eventualità più dirompente, la novità di queste Presidenziali è rappresentata dal leader di «En marche!» Emmanuel Macron. Trentanovenne, ex ministro di Hollande, ha fatto dell'europeismo e anti-populismo gli asset del suo discorso pubblico, mescolando ciò con un po' di welfare (più della spesa sociale) e con una richiesta di più sicurezza. Sul fronte terrorismo, l'approccio di Macron è diametralmente opposto rispetto a quello di Le Pen: punta infatti sull'integrazione e inclusione sociale. Anche (se non soprattutto) per questo motivo dal Fn assicurano di non tremare nei confronti del «diversamente outsider» Macron: «È una finta novità – ha spiegato ancora Rachline - ha lavorato per anni per l’attuale presidente Hollande, fa parte di quelli che hanno rovinato il Paese». Oltre ad Hollande Macron ha dovuto «lottare» contro un altro demone del passato: il suo curriculum, non proprio all'insegna dell'anti-establishment. Ecco un estratto: master all’Ena, la super elitaria scuola superiore della pubblica amministrazione, è diventato subito dopo, nel 2004, Consigliere del Ministro dell’Economia e successivamente banchiere d’investimenti alla Rotschild e Cie Banque, dove ha curato gli interessi di clienti del calibro di Nestlè e Pfizer.

Scenario Frexit

Ma c'è un'incognita. Secondo fonti francesi vicine al ministero dell'Interno, nel governo si teme una maxi-astensione al primo turno, superiore a quella già forte prevista attorno al 30%, che potrebbe sfiorare addirittura il 50%. Ad avvantaggiarsi della scarsa partecipazione sarebbero Le Pen e, a sorpresa, lo «Tsipras» francese Mélenchon. Il motivo? Entrambi hanno elettorati «solidi» e potrebbero quindi andare al ballottaggio creando un asse inedito e rivoluzionario per la storia della Quinta Repubblica che ha sempre visto o un gollista o un socialista all'Eliseo. Ma c'è di più. Un ballottaggio Le Pen-Mélechon potrebbe davvero costringere la Francia a segnare un futuro diverso per l'Ue: essendo entrambi euroscettici, si aprirebbe la concreta possibilità di un referendum sulla Frexit con elettorati, su questo tema, vicini come mai.