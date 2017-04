Germania, populisti Afd a congresso. Scontri tra manifestanti e polizia

COLONIA - Migliaia di manifestanti, secondo i media, hanno cercato di ostacolare in Germania Il Congresso dei populisti tedeschi dell'Afd. Sotto una pioggia di fischi e cori di protesta, i 600 delegati dell'Alternativa per la Germania hanno potuto raggiungere l'hotel nel centro di Colonia, dove si tiene il congresso fino a domani, solo grazie a un imponente servizio di protezione.

Manifestazioni

I manifestanti hanno cercato di bloccare il percorso, un tentativo che ha innescato scontri con la polizia. Un agente, che scortava i membri del partito, è rimasto lievemente ferito al volto, mentre un uomo è stato arrestato dalle forze di sicurezza. In tutto, circa 50.000 manifestanti, fiancheggiati da 4.000 agenti di polizia sono attesi questo fine settimana nella città tedesca.

Superare le divisioni

Il Congresso dovrebbe essere l'occasione per superare le guerre intestine, trovare una strategia per sfondare alle elezioni del 24 settembre, far fronte all'ostilità proveniente da più fronti. I lavori si annunciano particolarmente difficili dopo la decisione di Frauke Petry di non candidarsi come capolista alla Cancelleria.

(fonte afp)