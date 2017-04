Attentato a Parigi: un uomo armato di kalashnikov spara all'impazzata sugli Champs Elysées

PARIGI - A soli tre giorni dalle elezioni presidenziali, Parigi piomba di nuovo nell'incubo attentati. Questa volta teatro della violenza è stato il cuore pulsante della capitale, simbolo per eccellenza della grandeur francese: gli Champs Elysées. Un'auto si è fermata all'altezza del magazzino britannico Marks & Spencer e da lì è sceso un uomo armato di kalashnikov che ha iniziato a sparare all'impazzata contro un furgone della polizia. Dopo aver colpito i tre agenti, uccidendone uno e ferendo gravemente gli altri, l'uomo è stato a sua volta ucciso con un colpo di pistola mentre tentava la fuga.

La rivendicazione

Il ministro dell'Interno francese, Pierre Henry-Brandet, ha fatto sapere che «l'obiettivo era la polizia». Ancora da stabilire se l'assalitore abbia agito da solo o con l'aiuto di complici. Ciò che è certo al momento è che l'attentato è già stato rivendicato dall'Isis. Intanto gli elicotteri delle forze di polizia si sono subito alzati sul centro della città e la zona è stata evacuata: ai francesi è stato esplicitamente chiesto di evitare l'area.

Un frame di un video fatto da un passante e mostrato dal Sky Tg24 in cui si vede il corpo di una persona a terra subito dopo l'attentato terroristico agli Champs Elysees. che in serata è stato rivendicato dall'Isis. Parigi, 20 aprile 2017 (© ANSA/ FRAME DA SKY TG24 )

Chi è l'attentatore

L'attentatore aveva 39 anni ed era a Livry-Gargan, in Seine-Saint-Denis, la banlieue Nord di Parigi, zona da sempre densamente interessata da pesanti scontri tra immigrati e forze dell'ordine. Sulla rivendicazione dell'Isis rilanciata dall'«agenzia» dello Stato islamico Amaq, l'attentatore è soprannominato Abu Yousef al-Belgiki, lasciando supporre la sua provenienza belga. Ma soprattutto, l'uomo era a noto ai servizi segreti perché già nel 2001 aveva aperto il fuoco su un agente, ferendolo gravemente e già allora era stato condannato a diversi anni di carcere, per poi finire schedato con la lettera S che indica gli individui radicalizzati a rischio. Stando alle prime ricostruzioni in un post su Telegram avrebbe scritto di «voler colpire degli agenti». Intanto le forze dell'ordine hanno fatto sapere di aver già perquisito la sua abitazione a Seine-et-Marne, a Est di Parigi.

Una veduta satellitare della zona dell'attentato avvenuto questa sera sugli Champs Elysees a Parigi in un frame di Sky Tg24. Parigi, 20 aprile 2017 (© ANSA/ FRAME DA SKY TG24 )

Mes pensées vont à la famille du policier tué et aux proches des blessés. Un hommage national sera rendu. — François Hollande (@fhollande) 20 aprile 2017

Terrorismo a tre giorni dal voto

Il presidente Francois Hollande parlando alla nazione in diretta tv ha detto chiaramente che «si tratta di terrorismo». L'agente ucciso avrà un «omaggio nazionale», ha detto Hollande. L'attacco precede le elezioni di domenica, quando i francesi saranno chiamati alle urne a votare per il primo turno il prossimo presidente. Nei due giorni del voto, il 23 aprile e il 7 maggio, oltre cinquantamila uomini saranno dispiegati sull'insieme del territorio per garantire la sicurezza dello scrutinio. «Siamo mobilitati contro il terrorismo», aveva garantito Hollande. Intanto i candidati Marin Le Pen e Francois Fillon hanno annullato i loro comizi di venerdì 21 aprile.

GUARDA ANCHE A Marsiglia trovate armi e esplosivi pronti a fare una strage

Il precedente a Marsiglia

Appena qualche giorno fa, martedì 18 aprile, due uomini erano stati arrestati a Marsiglia perché sospettati di preparare più azioni terroristiche prima delle elezioni. I servizi di sicurezza francesi avevano lanciato un'allerta ai candidati delle elezioni presidenziali sul rischio attentati e la minaccia «particolarmente pesante» che incombe sulla campagna elettorale e sugli stessi candidati.