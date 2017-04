Corea del Nord, analisti: pronto test nucleare per sabato

WASHINGTON - La Corea del Nord è pronta a lanciare un nuovo test nucleare, avverte il gruppo di analisti 38 North, che ha monitorato i recenti movimenti sul sito di Punggye-ri, dove il regime di Pyongyang potrebbe procedere già sabato prossimo, in occasione dell'anniversario della nascita del fondatore del Paese Kim Il-Sung, nonno di Kim Jong-un.

Perché quella data

La data è considerata probabile da vari osservatori e il gruppo di analisti ha descritto in un rapporto pubblicato sul web il Sito di Punggye-ri come «innescato e pronto». La certezza arriva dalle «immagini di satelliti commerciali del Sito di Test Nucleari Punggye-ri dal 12 aprile», che mostrano «costanti attività attorno al Portale Settentrionale, nuove attività nella principale Area Amministrativa e personale in movimento attorno al Centro di Comando».

Ordigno

Secondo Voice of America, che ha citato fonti governative americane, la Corea del Nord «sembra aver piazzato un ordigno nucleare in un tunnel, che potrebbe esser fatto esplodere sabato mattina, orario coreano»

Missile balistico intercontinentale

I recenti test missilistici fanno temere agli Usa e al mondo intero che Pyongyong possa sviluppare presto un missile balistico intercontinentale in grado di raggiungere con una testata nucleare il territorio americano. Per sabato si teme un nuovo lancio missilistico o addirittura un test nucleare - sarebbe il sesto - nel momento in cui l'amministrazione Trump ha alzato notevolmente i toni, dichiarando "sul tavolo" un'opzione militare per fermare i piani nucleari del regime nordcoreano. (fonte afp)