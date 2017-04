Tribunale della Verità 2.0. Il decalogo di Facebook contro le «fake news»

ROMA - Quando il diaciannovenne Mark Zuckerberg, studente di psicologia con il pallino della programmazione, partorì l'idea che poi lo rese ricco e famoso da un capo all'altro del pianeta, pensava di creare «semplicemente» una piattaforma online per permettere agli studenti di Harvard prima, e di tutto il Nord America poi, di condividere le loro foto e i loro pensieri. Ecco spiegato il nome, «Facebook», dall'uso delle università americane di creare una lista dei propri studenti con nome e fotografia.

Da contenitore a contenuto

Quindi, l'inaspettato successo; i primi grandi investitori, la diffusione a livello internazionale. Facebook è diventato molto di più: un social per condividere pensieri,informazioni, fotografie, una continuazione online dei rapporti di amicizia e non solo; addirittura, una loro sostituzione. Più di recente, il network si è trasformato in un pilastro insostituibile nella strategia di web marketing di aziende e del mondo editoriale in generale, fino ad arrivare al paradosso che, da piattaforma per la pubblicazione di contenuti, il social di Mark Zuckerberg si sta rovesciando nel contenuto stesso: e non solo perché sempre più persone lo usano per informarsi, come un «super-giornale» che contiene al suo interno frammenti di tante testate diverse. Ma anche perché, oggi, Facebook si ergea giudice, mediatore e a «Tribunale della Verità» insieme.7

L'arbitro

Il riferimento orwelliano è voluto, perché, a ben vedere, lo scenario cui ci troviamo di fronte è un po' inquietante. Facebook non solo sarà il medium che ci permettere di essere raggiunti in ogni momento dalle notizie, ma sarà anche l'arbitro che ne giudicherà la fondatezza e l'autenticità. In un periodo in cui tanto si sventola la minaccia delle bufale e delle «fake news», dunque, il social ha pubblicato il suo decalogo per riconoscere un «falso». «Falso» che Adam Mosseri – vicepresidente di News Feed (la bacheca di Fb) – ha definito ciò che «punta deliberatamente e consapevolmente a fuorviare e a depistare». L'argomento è ovviamente controverso, come la vaghezza di questa stessa definizione dimostra.

Il decalogo

Ad ogni modo, l'iniziativa di Facebook è durata tre giorni e ha interessato 19 Paesi (compresa l'Italia). Agli utenti è comparso infatti, nella colonna News Feed, un avviso su come riconoscere le notizie false. Cliccandoci sopra, ad apparire era il famoso «decalogo» per valutare la fondatezza di una notizia.

I particolari sospetti delle notizie

Le indicazioni del social network riguardano i «particolari sospetti» in una notizia che dovrebbero mettere in guardia l'utente: dal titolo, se scritto tutto in maiuscole e con punti esclamativi, all'URL, se troppo simile a quello di siti famosi, fino ad arrivare alla presenza di errori di battitura o all'assenza dell'indicazione delle fonti. In alcuni casi, i consigli sono piuttosto banali, con un approccio iper-paternalistico verso l'utente al quale si chiede di usare «le tue capacità critiche quando leggi le notizie online» e di condividerle «solo se non hai dubbi sulla loro autenticità». Consiglio che, di per sé, lascia il tempo che trova, visto in molti casi per l'utente medio è impossibile verificare incontrovertibilmente la fondatezza di una notizia, soprattutto quando questa riguarda ambiti che prevalicano certamente il suo campo d'azione come gli affari internazionali.

Tribunale della Verità 2.0 e senso critico

Mosseri è però consapevole che questa campagna di tre giorni non basta: le fake news vanno combattute sul campo. E' da mesi che si parla di possibili iniziative concrete di Facebool per segnalare agli utenti i contenuti che ritiene classificabili come «bufale». Negli Usa il «Tribunale della Verità 2.0» è già attivo: le notizie «false» vengono contrassegnate con un bollino. L'utente è libero di leggerle, ma è avvisato a priori sull'inautenticità del contenuto. Un'iniziativa, come si può facilmente comprendere, decisamente controversa: ci si potrebbe chiedere quali siano, infatti, i criteri che il social utilizza per individuare le bufale, se quelli indicati nel decalogo o c'è di più. Non si vede come, peraltro, questa attività possa stimolare «il senso critico dell'utente», come recita il decalogo di Facebook. Per quanto il principio generale della difesa dell'informazione corretta e fedele ai fatti sia condivisibile, il rischio è quello di sottoporre ai fruitori una verità preconfezionata, decisa e calata dall'alto. Una prospettiva, inutile negarlo, quantomai inquietante.