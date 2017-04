Siria, la ricostruzione del NYT: 100 i soldati russi nella base attaccata dagli Usa

NEW YORK - Erano 100 i militari russi di stanza nella base aerea siriana al Shayrat colpita dagli Stati Uniti. E' quanto ha riferito un funzionario americano al New York Times, precisando che al personale russo è stato dato un preavviso di 60-90 minuti sull'inizio dell'attacco missilistico.

La ricostruzione del NYT

Secondo la ricostruzione pubblicata oggi dal quotidiano americano, proprio la presenza di personale russo nella base, situata circa 25 chilometri a Sud-Est della città di Homs, avrebbe complicato la decisione dell'amministrazione: diversi funzionari avrebbero infatti sostenuto che i russi dovevano quindi essere al corrente o aver chiuso un occhio sulle armi chimiche siriane. Washington ha giustificato l'attacco missilistico alla base al Shayrat sostenendo che da qui sarebbe partito l'attacco chimico di martedì scorso alla città di Khan Sheikhun, costato la vita a decine di persone.

Conversazione

Gli Stati Uniti hanno informato le forze russe presenti sul terreno in una conversazione descritta come «lunga», in cui sono stati i russi a parlare di più, ha sottolineato il Nyt. Di fatto, i russi si trovavano in una parte della base che non è stata colpita, secondo quanto precisato da fonti del Pentagono.