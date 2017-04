Stoccolma, camion contro folla, polizia: almeno 2 morti, media: 5. E' terrorismo

STOCCOLMA - Nella capitale svedese Stoccolma un camion è stato lanciato contro la folla su una strada pedonale molto frequentata, la Drottninggatan, nel centro città attorno alle 15. Il camion era rubato, secondo fonti di informazione tedesche, e dopo aver falcidiato la folla si è schiantato contro la vetrina di un centro commerciale, provocando un incendio. La polizia ha confermato che almeno 2 persone sono rimaste uccise e che ci sono numerosi feriti. I media parlano di 5 morti.

Terrorismo?

Il primo ministro ha confermato, pur con prudenza, che si tratta di un atto terroristico. Il Parlamento è stato chiuso. Secondo i servizi di sicurezza svedesi quello appena accaduto nel centro di Stoccolma è senz'altro un attentato. Il camion, dicono sempre i media svedesi, sarebbe stato dirottato. É stato effettuato un fermo ma non è chiaro se si tratti del camionista 'sequestrato' o di un'altra persona.

Molti morti, molti feriti

Nina Odermalm Schei , portavoce dell'intelligence svedese (Sapo), ha detto che «ci sono morti, e molti feriti». Il Sapo, ha aggiunto sta cercando «l'autore, o gli autori dell'attentato». Il camion era di prorietà della fabbrica di birra Spendrups, che aveva annunciato che il camion era stato rubato in tarda mattinata durante a una consegna presso il risotrante Caliente. «Mentre il nostro camionista scaricava qualcuno è salito in cabina e ha portato via il camion».

Forze speciali sul posto

Le forze speciali sono sul posto, tutta la zona è stata isolata e gli elicotteri sorvolano il luogo dell'accaduto. La televisione svedese ha riferito anche di colpi d'arma da fuoco. Alcune auto della polizia con gli altoparlanti avvisano la popolazione di una minaccia terroristica. Secondo i media svedesi il camion stava effettuando una consegna quando sarebbe stato dirottato.

Tre uomini?

Su Twitter si parla di tre uomini che si sarebbero lanciati fuori dal camion che poi ha falciato la folla provocando morti e feriti. Il conducente sarebbe stato incappucciato.

Dubbi e coincidenze

A pochi giorni dalla strage alla metro di San Pietroburgo e a quello dall'attentato che ha sconvolto Londra, l'Europa ripiomba nella paura. La dinamica l'abbiamo già vista: di nuovo un veicolo lanciato sulla folla, che, dalla strage di Nizza del 14 luglio, è un marchio di fabbrica degli attentati riconducibili al terrorismo islamico. Altra coincidenza è la tempistica: sono trascorse poche ore dal raid americano in Siria a seguito del presunto attacco chimico su Idlib. Per ora, siamo nel campo delle ipotesi. Bisognerà aspettare per avere risposte più precise.