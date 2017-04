Corea del Nord lancia un missile nel Mar del Giappone

SEOUL - La Corea del Nord ha lanciato un missile a medio raggio nel Mar del Giappone. Lo ha rivelato il ministero della Difesa di Seoul e la notizia è stata confermata anche dall'esercito americano. Si tratta dell'ultima provocazione di Pyongyang, dopo le condanne internazionali.

L'ultimo lancio

«La Nordcorea ha lanciato un missile non identificato nel Mar del Giappone questa mattina da (porto orientale di) Sinpo», ha reso noto il ministero sudocoreano in una nota. «Il comando Usa del Pacifico è totalmente impegnato a lavorare a stretto contatto con la Repubblica di Corea e gli alleati giapponesi per mantenere la sicurezza», ha riferito l'esercito Usa aggiungendo che «il Comando di difesa aerospaziale nordamericano ha determinato che il missile lanciato dalla Corea del Nord non ha minacciato il Nord America».

Trump sempre più risoluto

Il lancio arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump che ha detto di essere pronto a gestire da solo la situazione nordcoreana se la Cina non scendereà in campo per eliminare la minaccia e alla vigilia del primo incontro tra il presidente americano e quello cinese Xi Jinping. Lunedì il ministero degli Esteri di Pyongyang aveva attaccato Trump per le sue parole dure e per il proseguimento delle esercitazioni congiunte con Seoul e Tokyo.

