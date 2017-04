San Pietroburgo, esplosione nella metro blu: Putin parla di terrorismo

SAN PIETROBURGO – Russia nel caos: anche San Pietroburgo piomba nell'incubo terroristico. Due esplosioni sono avvenute nella linea blu della metropolitana causando almeno 9 morti, tra cui alcuni bambini. Numero ancora indefinito quello dei feriti. Gli scoppi si sono verificati all'interno dei vagoni. Secondo alcune agenzie locali, a causare lo scoppio sarebbero stati alcuni ordigni artigianali contenenti almeno 200/300 grammi di tritolo. Secondo Interfax, in uno dei due ordigni sarebbero state rinvenute tracce riconducibili ai gruppi terroristici islamici.



Colpite due stazioni centrali della linea blu

Dai video e dalle foto postate da comuni cittadini sui social si vedono chiaramente i vagoni della metro sventrati e diversi corpi sulle banchine. Una prima esplosione è avvenuta nella centralissima stazione di Sennaya Ploshchad, la seconda appena successiva a Tekhnologicheskiy Institut. La linea blu collega il nord al sud della città, fino all'aeroporto, quindi si tratta di un tragitto molto battuto, sia da locali che da turisti. Intanto, tutte le stazioni della metro sono state chiuse e sono in corso le operazioni di evacuazione.



Putin non molto lontano

Il presidente russo Vladimir Putin - che si trovava nei pressi di San Pietroburgo per un incontro con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, e precisamente a Strelna - è stato informato delle esplosioni e parla di un possibile atto terroristico. Non dimentichiamo che San Pietroburgo è proprio la città in cui Putin si è affermato politicamente, quindi un luogo strettamente collegato a lui. Secondo il Cremlino, non sono previsti al momento cambiamenti nell'agenda del presidente. Non si parla ancora di terrorismo, ma i primi indizi sembrano portare in questa direzione.



San Pietroburgo non come Mosca

Secondo i testimoni, scioccati, le aree della metropolitana sono sempre particolarmente presidiate dagli agenti di polizia, quindi difficile capacitarsi di un episodio come questo, tanto più considerando che i passeggeri sono costretti ad attraversare i metal detector per accedere alla metropolitana. Tuttavia, va detto che la città non è in generale così controllata dalle forze dell'ordine come Mosca, quindi potenzialmente considerata più vulnerabile.