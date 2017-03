Siria, Putin corteggia i curdi e Erdogan trema

MOSCA - Alla complessa situazione in Siria, si aggiunge una nuova tessera, piazzata da Mosca, con conseguenze ancora imprevedibili sullo scacchiere regionale e non solo. La Russia ha infatti raggiunto da poco un accordo con le milizie curde-siriane delle Unità di Difesa del Popolo (Ypg) per l'addestramento dei combattenti curdi nel cantone siriano di Afrin. Siglato nel quadro della «collaborazione contro il terrorismo», la mossa emula quanto già fatto da Washington con lo stesso Ypg nei cantoni di Kobane e Hasaka nell'ambito dell'offensiva per la liberazione di Raqqa, capitale dello Stato Islamico (Isis). Uno sviluppo che va a scombinare i piani della Turchia nel Nord della Siria, dove Recep Tayyip Erdogan mira a cancellare i sogni dei curdi di creare una loro regione autonoma sul modello di quello esistente nel Nord dell'Iraq.

Unire le forze contro i terroristi

L'obiettivo dichiarato dell'accordo entrato in vigore lunedì scorso con i russi è unire le forze contro i gruppi di matrice terroristica. Sta di fatto che nella regione di Afrin, i jihadisti dell'Isis non ci sono e la maggiore insidia per lo Ypg viene dai ribelli dell'opposizione siriana che rispondono alle direttive di Ankara: formazioni come Ahrar al-Sham e gruppi turkmeni appoggiati dalle forze turche. Il patto che prevede l'addestramento «dei curdi a tecniche moderne di guerra», come annunciato da un portavoce dello Ypg, viene visto come "un freno ai piani della Turchia, che ha creato una zona-cuscinetto fra i cantoni di Kobane e Afrin con il chiaro obiettivo di spaccare in due la zona di influenza delle forze curde nel Rojava (Dal curdo 'Occidente', così i curdi il Kurdistan siriano).

Il sostegno di Mosca a Damasco

Mosca sostiene con forza il regime di Damasco che solo grazie alla campagna aerea lanciata dalla Russia nel settembre 2015 è riuscito a reggere l'urto dei ribelli, soprattutto nel Nord del Paese. Intanto l'operazione militare turca «Scudo sull'Eufrate» sembra essere giunta ad un binario morto. Lanciata nell'estate dal governo di Ankara nel Nord della Siria con la lotta all'Isis come motivazione ufficiale, ma con l'evidente obiettivo di dividere i territori del Rojava curdo, le truppe turche e le milizie jihadiste loro alleate si sono fermate nella città di Al Bab. L'avanzata dello «Scudo» da Al-Bab verso Est sulla direttrice di Raqqa, infatti, è stata fermata dall'intervento dalle truppe di Damasco, che hanno creato una fascia di interposizione fra i filo-turchi e i curdi dello Ypg.

Blocco dell'espansione turca a Ovest

Ora con l'accordo di Afrin, i russi sembrano voler fare la stessa cosa verso Ovest, con l'inevitabile blocco dell'espansione turca. Blindati e jeep con la bandiera russa sono stati filmati lunedì scorso nella città di Afrin, capoluogo del cantone. Il portavoce dello Ypg Redur Xelil ha confermato che l'accordo è stato «raggiunto domenica» e le prime truppe russe sono «arrivate alle loro posizioni» nella cittadina di Jandaris, vicino al confine con la Turchia.

La reazione di Ankara

Non è chiaro come Ankara reagirà a questa situazione; le sue truppe vogliono escludere i curdi da qualsiasi influenza lungo i confini turchi, ma il sostegno dato a loro sia da Washington e ora da Mosca mescola le carte. Per il momento, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è detto «amareggiato» per la disponibilità di Russia e Stati Uniti a collaborare con le milizie curde in Siria. Resta da scoprire quali siano i veri piani di Mosca, e sino a che punto i russi siano intenzionati a spingersi nei rapporti con i curdi, alla luce dell'alleanza recuperata con la Turchia. La mossa con lo Ypg potrebbe infatti rivelarsi merce di scambio sul tavolo delle trattative per una soluzione politica al conflitto siriano, qualcosa con cui fare pressione su Ankara per strappare concessioni su altri dossier.