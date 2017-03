Putin a Le Pen: «Nessuna intenzione di influenzare elezioni francesi»

MOSCA - Per la Russia sono «estremamente importanti le relazioni con la Francia» e «non c'è nessuna intenzione di influenzare gli eventi» della vita politica francese: lo ha detto Vladimir Putin, incontrando a Mosca la candidata dell'estrema destra francese alle presidenziali, Marine Le Pen.

«Noi cerchiamo di mantenere relazioni di pari livello sia con i rappresentanti dell'attuale governo sia con esponenti dell'opposizione», ha detto il presidente russo, secondo Ria Novosti.

Da parte sua, la candidata dell'estrema destra francese alle presidenziali, durante un precedente incontro con il capo della Duma, Vjaceslav Volodin (il colloquio con Putin non era in agenda) si è espressa a favore di un rafforzamento della cooperazione con la Russia nella guerra al terrorismo. E, come evidenziano le agenzie di stampa russe, ha auspicato di essere presto «in grado» di lavorare attivamente per la revoca delle sanzioni europee contro la Russia.