«Vi spiego perché l'Isis non ha ancora colpito l'Italia, ma potrebbe farlo»

ROMA - Un'auto che si getta sulla folla, e da lì il terrore. Lo avevamo già visto a Nizza, ma la dinamica sta diventando sempre più familiare. L'attentato avvenuto ieri a Londra, sul Westminster Bridge e poi a ridosso del palazzo del Parlamento, sembra aver rigettato per l'ennesima volta l'Europa nell'incubo del terrorismo. Un incubo che non è mai cessato davvero, secondo Giampiero Gramaglia, esperto di politica estera dell'Istituto Affari Internazionali che abbiamo raggiunto telefonicamente per commentare i fatti di Londra.

L'Occidente a rischio

Per Gramaglia, le difficoltà dell'autoproclamato Califfo a difendere le proprie posizioni tra Raqqa e Mosul si traducono in un aumento del rischio sul nostro territorio, sia perché potrebbero risvegliare radicalismi sopiti, sia perché potrebbero spingere foreign fighters a fare ritorno in Occidente. La lotta all'Isis, insomma, è tutt'altro che vinta. Perché il suo pur reale ma lento arretramento sul campo di battaglia spinge i jihadisti ad affermare la propria vitalità con azioni prettamente terroristiche quali quella di Londra.

L'infografica di quello che si sa di Khalid Massood, l'autore dell'attentato a Westminster a Londra, 23 marzo 2017 (© ANSA/ CENTIMETRI)

Perché l'Italia ancora è rimasta immune

Quanto al nostro Paese, è rimasto per ora esente da attacchi terroristici, ed è riuscito per ora a sventare ogni minaccia, nonostante abbia ospitato eventi che la rendevano potenzialmente un target appetibile come l'Expo e il Giubileo. Per Gramaglia, ciò è dovuto all'efficacia del lavoro delle nostre forze dell'ordine e dell'intelligence italiana. D'altra parte, per ora il jihadismo si è dimostrato particolarmente imprevedibile ed ha colpito dove meno ce lo si aspettava, più che in occasione di eventi ad alta sorveglianza.

Nell'infografica realizzata da Centimetri la ricostruzione dell'attentato presso il Parlamento e il Westminster Bridge a Londra (© ANSA/CENTIMETRI)

Radicalizzazione e controlli

Quanto al fenomeno della radicalizzazione, che spesso avviene nelle carceri o sul web, secondo l'esperto nel lungo termine bisogna intervenire promuovendo migliori livelli di integrazione ed educazione sociale; nel breve periodo, invece, la commistione tra detenuti già radicalizzati e detenuti facili alla radicalizzazioni costituisce un elemento di rischio che però, progressivamente, si sta cercando di affrontare isolando gli elementi già radicalizzati che possono diventare cattivi maestri per gli altri. L'Europa, per Gramaglia, dovrà andare nella direzione di aumentare i controlli lungo le sue frontiere esterne, promuovendo parallelamente un'efficace collaborazione tra le forze di sicurezza, cosa che è mancata tra Parigi e Bruxelles.