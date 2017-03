Londra, si aggrava il bilancio: 4 morti e 20 feriti. I seguaci dell'Isis festeggiano

LONDRA - Si aggrava il bilancio dell'attacco terroristico avvenuto questo pomeriggio nel cuore di Londra. 4 morti e 20 feriti sarebbero le vittime della follia omicida di un uomo che, dopo essere piombato sulla folla sul ponte di Westminster, ha poi puntato sul palazzo del Parlamento, schiantandosi sulla barricata. In seguito, è uscito dall'auto nel tentativo di scappare, e ha pugnalato un poliziotto con un coltello uccidendolo, prima di essere freddato da un ufficiale. Secondo il Commissioner della polizia, le vittime sarebbero un agente di polizia, due civili e l'attentatore. E' stata evacuata dal Parlamento la premier britannica Theresa May che si trovava al suo interno quando è avvenuto l'attacco. La premier ha riunito il comitato d'emergenza Cobra.

Per ora nessun connazionale coinvolto

Scotland Yard ha subito aperto un'inchiesta per terrorismo. Il premier Paolo Gentiloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno espresso messaggi di solidarietà e vicinanza alle autorità britanniche. «L'Italia è vicina al popolo e al governo britannico di fronte all'attacco che ha colpito il cuore di Londra e delle sue istituzioni democratiche» ha dichiarato il presidente del Consiglio. «Esprimo le condoglianze del governo italiano e le mie personali ai familiari delle vittime e la vicinanza ai feriti. Italia e Regno Unito -sottolinea il premier - sono fianco a fianco nella condanna e nella ferma risposta contro ogni forma di terrorismo». Il Consolato Generale, in stretto raccordo con l’Ambasciata d’Italia a Londra e l’Unità di Crisi della Farnesina, sta effettuando tutte le verifiche del caso d’intesa con le autorità britanniche. Al momento non risultano connazionali coinvolti nell'attacco.

I sostenitori dell'Isis festeggiano

Nel frattempo, i sostenitori dell'Isis stanno celebrando sui propri media questo attacco di Londra: «Sangue al sangue», affermano, parlando di vendetta per i bombardamenti britannici su Mosul.

Le testimonianze

Molte le testimonianze raccolte. Come quella di Quentin Letts, vignettista del Daily Mail che, secondo quanto riporta la Press Association, ha riferito che l'assalitore di Westminster era vestito di nero. L'uomo ha tentato di colpire un agente di polizia fuori dal Parlamento, prima di essere raggiunto due o tre volte dai colpi esplosi da altri agenti, mentre tentava di fare irruzione nella Camera dei Comuni. Testimoni citati dal Daily Telegraph descrivono poi l'assalitore armato coltello a Westminster come di un uomo di una quarantina di anni di aspetto asiatico. «Stavamo fotografando il Big Ben quando abbiamo visto la gente correre nella nostra direzione e poi questo tipo asiatico, di circa quarant'anni, con un coltello di 17-20 centimetri. Poi ci sono stati tre spari, abbiamo attraversato la strada e guardato: l'uomo era steso per terra in una pozza di sangue», ha raccontato uno di loro.

Il messaggio di Trump

Donald Trump ha telefonato a Theresa May per condannare l'attacco e offrire l'assistenza degli Stati Uniti nelle indagini. Lo ha reso noto il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer.