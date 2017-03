Londra, Scotland Yard: varie vittime, anche tra gli ufficiali di polizia. Indagini in corso

LONDRA - Londra sotto attacco. La conferenza stampa di Scotland Yard ha confermato la pista terroristica dell'attentato avvenuto sul ponte di Westminster, in cui un veicolo si è scagliato sulla folla, e davanti al palazzo del Parlamento. La polizia ha raccolto le testimonianze di passanti che erano presenti, di funzionari di polizia che sono stati inviati sulla scena del crimine, edi vigili di fuoco. Le indagini, guidate dal comando anti-terrorismo, sono ancora in corso.

Varie vittime

Scotland Yard, in una breve conferenza stampa, ha fatto sapere che ci sarebbero «varie vittime», anche «tra ufficiali di polizia». Sky News ha parlato di due vittime confermate, un bilancio non ufficiale. Una donna, durante l'attentato sul ponte, sarebbe finita nelle acque del Tamigi, ma sarebbe stata tratta in salvo e portata in ospedale. Molte persone sarebbero ricoverate in gravi condizioni. I funzionari di Westminster sarebbero ancora barricati dentro il palazzo.

La dinamica

Intorno alle 15,40 ora italiana un'auto si è scagliata sulla folla sul ponte di Westminster, uccidendo una donna e ferendo gravemente diversi passanti. Quindi, il veicolo si è schiantato sulla barriera di protezione del palazzo di Westminster. In seguito, l'attentatore ha lasciato il veicolo, ha cercato di fuggire attraverso le barriere protettive e ha pugnalato un poliziotto, ferito gravemente. Lo stesso attentatore è stato abbattuto da un poliziotto.