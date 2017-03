Siria, raid Usa su scuola a Raqqa. Pentagono: indagheremo

WASHINGTON - Il Pentagono ha annunciato oggi l'avvio di un'indagine sul raid aereo messo a segno ieri contro una scuola nella città siriana di al-Mansoura, nei pressi di Raqqa, dove avevano trovato rifugio almeno 50 famiglie di sfollati siriani, cha ha causato almeno 33 morti. Stando a quanto riferito oggi dall'Osservatorio siriano per i diritti umani e da attivisti locali, il raid sarebbe stato messo a segno dalla coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti.

Indagini

«Dal momento che abbiamo condotto diversi attacchi nei pressi di Raqqa forniremo informazioni sulle vittime civili per ulteriori indagini», ha detto un portavoce del Pentagono. Le Forze democratiche siriane, alleanza arabo-curda sostenuta dagli Stati Uniti contro i jihadisti dello Stato islamico (Isis), hanno riferito di un'azione notturna con cui sono state paracadutate forze americane nei pressi di Tabqa, 40 chilometri a Ovest di Raqqa, la roccaforte siriana degli uomini di Abu Bakr al-Baghdadi. E' quanto riporta il quotidiano panarabo Asharq al-awsat, citando un comunicato dei combattenti sostenuti da Washington.

Forze Usa paracadutate nei pressi di Tabqa

Nel comunicato diffuso sui social media si afferma che la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha paracadutato circa 500 uomini tra forze speciali americane e combattenti alleati nei pressi di Tabqa, nella provincia di Raqqa, con l'obiettivo di ampliare l'offensiva contro l'Isis nella zona. Secondo gli attivisti di «Raqqa viene massacrata in silenzio», sarebbero stati paracadutati anche mezzi blindati. Le truppe avrebbero subito preso il controllo di quattro villaggi nei pressi di Tabqa e di un ponte sull'Eufrate, tagliando così la strada che collega Aleppo a Raqqa.

La conferma del Pentagono

In effetti, il Pentagono ha confermato che l'artiglieria americana sta sostenendo un'operazione per conquistare il controllo della diga di Tabqa, nei provincia siriana di Raqqa. Tabqa si trova a circa 40 chilometri a Ovest di Raqqa, roccaforte Isis in Siria.

(con fonte Afp)