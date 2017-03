Olanda, l'establishment europeo si illude: il voto un 'no' al populismo

BRUXELLES - Il risultato delle elezioni olandesi è stato accolto con un respiro di sollievo dai leader europei e dalle istituzioni dell'Ue. Un atteggiamento che ancora una volta dimostra la cecità dell'establishment del Vecchio Continente di fronte alla profonda crisi che lo attanaglia.



Merkel: sarà una collaborazione tra amici

Dalla vicina Germania, dove si voterà per le politiche il prossimo 24 settembre, arrivano parole di compiacimento e incoraggiamento nei confronti del premier olandese Mark Rutte, all'indomani della sua vittoria. «Sono lieta per la futura collaborazione tra amici, vicini ed europei», ha detto la cancelliera Angela Merkel in un colloquio telefonico con Rutte, secondo il suo portavoce Steffen Seibert. E il capo della cancelleria, il cristianodemocratico Peter Altmaier, ha twittato «Olanda, ohh Olanda, sei un campione!»

Schulz: gli olandesi rifiutano la rabbia di Wilders

Simile il tenore della dichiarazione di Martin Schulz, ex presidente del Parlamento europeo e candidato socialdemocratico alla cancelleria tedesca: i risultati del voto indicano che una grande maggioranza degli olandesi «rifiuta la rabbia di Wilders e il suo incomprensibile atteggiamento verso interi gruppi di popolazione. Questa è una buona notizia per l'Europa e per l'Olanda».

Juncker: un voto per l'Europa

Da Parigi, il presidente francese Francois Hollande ha salutato una "netta vittoria contro l'estremismo".