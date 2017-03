Olanda, Le Pen: il populismo non ha perso, Wilders ha 5 seggi in più

PARIGI - La leader del Front national, Marine Le Pen, ha detto di non essere delusa dal risultato del voto olandese. «Non ho una delusione particolare. Sarei rimasta delusa se lui (Geert Wilders) avesse perso consensi o fosse rimasto fermo, ma invece è cresciuto, mentre i due partiti di governo hanno perso pesantemente», ha detto Le Pen mentre era in visita in una piazza di Six-Fours Les Plages, nel Var, sud della Francia. «Il governo in carica ha registrato un crollo spettacolare, i risultati per Mark Rutte (il premier uscente e leader del partito VVD) sono stati pessimi».

L'interpretazione della leader del Front National

«Per Wilders, si tratta di un risultato estremamente positivo, la prova che le idee comuni che abbiamo avanzano nei differenti paesi europei», ha osservato la leader dell'estrema destra francese, a sua volta candidata alle presidenziali di aprile/maggio in Francia.

Il risultato di Wilders

Il partito di Wilders (PVV), cui alcuni sondaggi a gennaio erano arrivati addirittura ad attribuire 36 seggi, si è assicurato 20 seggi nella futura camera bassa, 5 in più che nel 2012. Il premier liberale conservatore uscente Rutte avrà 33 seggi, 8 di meno che nel 2012. Wilders si è detto pronto a partecipare a una coalizione di governo, anche se tutti gli altri partiti dell'arco parlamentare hanno escluso qualsiasi collaborazione con il suo partito antieuropeo e xenofobo (Pvv). «Se fosse possibile, vorrei governare, ma se non funzionerà.... sosterremo il governo laddove necessario, sui temi che ci sono più cari», ha detto Wilders alla stampa olandese. I negoziati per la formazione del futuro esecutivo, che avrà bisogno di una vasta alleanza di partiti per raggiungere la maggioranza, saranno piuttosto lunghi ed elaborati.