Grecia, quei datori di lavoro che estorcono parte del salario ai dipendenti

ATENE - Non c'è pace per la Grecia. Nonostante qualche settimana fa il premier Alexis Tsipras e il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem ostentavano ottimismo, ventilando la tanto agognata fine dell'austerità per il Paese mediterraneo, la situazione pare molto diversa da quella che ce la descrivono. E mentre si avvicina la data del 20 marzo, il termine ultimo indicato per raggiungere un nuovo accordo con i creditori, il crollo delle stime del Pil sono un indicatore che la fine del tunnel è ancora lontana.

Storie di vita quotidiana

E poi ci sono le storie, le storie quotidiane, quelle che raramente fanno notizia e finiscono sui giornali. Perché la crisi greca non è fatta solo di cifre, numeri, dati e dichiarazioni dei potenti; è fatta, soprattutto, alle storie di chi la vive ogni giorno con sempre meno speranza. Ed è quello, probabilmente, l'indicatore più tangibile e fidato sullo stato dell'arte.

Quella scellerata pratica che prostra i lavoratori

A questo proposito, il blog KTG (Keep Talking Greece) porta alla luce una pratica che si sta diffondendo negli ultimi tempi, e che è fortemente sintomatica di come il Paese sia ormai avviato in una spirale senza uscita. Il sito riporta infatti la denuncia dell'Associazione dei Dipendenti del Settore privato, in merito a una pratica simil-mafiosa affermatasi nel mondo del lavoro. In pratica, alcuni lavoratori vengono costretti dai datori di lavoro a cedere loro parte del loro stipendio mensile.

La dinamica

Come avviene nella pratica questa ruberia? Secondo la testimonianza dei dipendenti, persone fidate dei datori di lavoro accompagnano i dipendenti agli sportelli del bancomat, e li obbligano a cedere loro una parte dello stipendio. Questa pratica si sarebbe diffusa dopo l'introduzione, nel 2016, di una nuova legge, che obbliga a versare gli stipendi con un bonifico sul conto corrente del lavoratore, in modo che tutti i pagamenti siano tracciabili. Il «mezzuccio» usato dai datori di lavoro avrebbe quindi sostituito l'uso di obbligare i dipendenti a dichiarare uno stipendio più alto di quello percepito.

200 o 300 euro in meno al mese

Sembra assurdo, ma nella Grecia prostrata dalla Troika accade anche questo. Dopo la cura a base di austerità, lo sfruttamento del lavoro sul mercato ellenico ha raggiunto livelli mai visti. In un reportage trasmesso di recente dalla tv greca ANT1, un impiegato ha dichiarato che il suo capo lo ha costretto a dargli indietro 200 o 300 euro in contante per ogni salario. La dinamica è quella descritta sopra: il dipendente viene accompagnato da una persona di fiducia a un bancomat e gli vengono sottratte alcune centinaia di euro.

Perché questa pratica è così diffusa? Naturalmente, i dipendenti temono di perdere il lavoro, e accettano di veder ingiustamente e illegalmente decurtata una parte del loro salario, rispetto che non averne nessuno. Il livello di disoccupazione in Grecia è salito ulteriormente dopo l'intervento della Troika, e oggi viaggia intorno al 25%, di cui il 75% disoccupato da molto tempo.

Nessuna prova

Come spesso accade, oltretutto, oltre al danno c'è anche la beffa. Perché i lavoratori pagano le tasse in base agli stipendi «ufficiali», non a quelli decurtati illecitamente dai datori di lavoro. Contemporaneamente, questi ultimi hanno le prove certificate di aver retribuito i propri dipendenti ai livelli prescritti dalla legge, per poi accaparrarsi parte dei loro stipendi rigorosamente in nero. E in caso di denuncia o di arresto il flagrante, le persone mandate dai datori di lavoro ad accompagnare allo sportello i lavoratori non possono non sono in alcun modo associabili alla compagnia.

Una pratica sempre più diffusa

Non si può dire che tale pratica sia totalmente nuova, soprattutto in Grecia, visto che è stata descritta anche in alcuni film famosi della metà degli anni Sessanta. Eppure, con la crisi la diffusione ha raggiunto livelli mai visti. L'ennesima batosta ai lavoratori greci che già, in questi anni, hanno visto tagli agli stipendi, al welfare e tasse sempre più alte.