Usa, Trump rompe la tradizione: assente alla cena annuale con corrispondenti stampa

WASHINGTON - Donald Trump ha annunciato che non parteciperà alla cena annuale dei corrispondenti della stampa alla Casa Bianca, segnando una nuova tappa del suo burrascoso rapporto con i media. «Non parteciperò alla cena dell'Associazione dei corrispondenti alla Casa Bianca di quest'anno - ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Twitter - auguro a tutti di trascorrere una grande serata!». Trump è il primo Presidente a mancare alla cena dopo Ronald Reagan, che 36 anni fa non vi partecipò per motivi di salute.

Media disonesti

Dal suo insediamento alla Casa Bianca, Trump ha più volte attaccato i media, definendoli «disonesti», «nemici del popolo» e «partito di opposizione». Venerdì scorso, la Casa Bianca ha escluso diverse testate da un briefing con il portavoce del presidente, Sean Spicer, tra cui Cnn, New York Times, The Hill, Politico, BuzzFeed, Daily Mail, Bbc, Los Angeles Times e il New York Daily News.

Una tradizione

La cena di gala si svolge ogni anno in un albergo di Washington e riunisce giornalisti, politici e celebrità per una serata all'insegna dell'umorismo. Dopo l'annuncio del presidente l'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca ha fatto sapere che l'evento, che si svolge ogni anno dal 1921 ed è in programma per il prossimo 29 aprile, si terrà come previsto in quanto «celebrazione del Primo Emendamento (sulla libertà di stampa) e dell'importante ruolo svolto dai media indipendenti» in una democrazia.