Libia, la Russia si conquista un posto nello scacchiere mediterraneo

MOSCA - Non solo Siria: la Russia si prepara ad acquisire un ruolo da protagonista anche in un altro, tormentato, scenario geopolitico: quello della crisi libica. Un Paese ancora in balia di fazioni contrapposte e di un autentico caos politico, e che manifesta difficoltà anche nel tradizionale settore di punta: quello petrolifero. Perché è vero che la Libia ha più che raddoppiato la sua produzione di petrolio di 700mila barili al giorno negli ultimi mesi; altrettanto vero, però, è che il livello di oro nero prodotto rimane decisamente al di sotto di quei 1,6 milioni di barili al giorno pre-2011.

Il duplice ruolo di Mosca

Così, Mosca è arrivata in soccorso della Libia, con un fruttuoso accordo di collaborazione tra il colosso russo Rosnef e l'ente libico Libya National Oil Corporation. L'accordo prevede una cooperazione sia nell'esplorazione, sia nella produzione. Ma la presenza russa in Siria non si limita al pur fondamentale settore dell'oro nero: perché Mosca, anche insieme all'Egitto, ha di fatto preso in mano i negoziati interni per raggiungere un accordo con il generale Haftar, che contende il potere al governo legittimato dall'Onu e presieduto da Faiez al Serraj.

L'incontro tra Serraj e Haftar, un nulla di fatto

L'incontro tra il primo ministro Faiez al Serraj e il generale Haftar si è concluso con un nulla di fatto. Un incontro tenutosi al Cairo lo scorso 14 febbraio e organizzato dal presidente egiziano Al Sisi, che però non non ha portato, come si sperava, ad un accordo. Il fallimento dell'iniziativa è stato vividamente fotografato dall'attentato avvenuto in quelle ore ai danni di Al Serraj, finito sotto il fuoco dei miliziani fedeli a Ghwell, componente islamista delle fazioni.

La diplomazia parallela di nuovi attori

L'attentato è stato preceduto, di poche ore, dall'intervista di Serraj alla Reuters nella quale confessava il fallimento delle trattative con Haftar e auspicava la mediazione diplomatica di Mosca per risolvere l'impasse. Un invito che non deve aver fatto piacere all'Onu, le cui iniziative, finora, si sono rivelate decisamente poco risolutive. Non a caso, lo scorso 20 febbraio il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, e il suo omologo algerino, Ramtane Lamamra, hanno incontrato a Tunisi presidente tunisino Beji Caid Essebsi per parlare di stabilità in Libia, preferendo evitare «interferenze straniere». Una «diplomazia parallela» che fotografa, senza ombra di dubbio, i fallimenti di quella occidentale, in cui l'Italia – è bene ricordarlo – avrebbe dovuto ricoprire un ruolo fondamentale.

Mosca e Haftar

D'altra parte, l'influenza di Mosca nello scenario mediterraneo non è una novità degli ultimi giorni. Risaputa è la protezione concessa dalla Russia al generale Haftar, uomo forte della Cirenaica ed espressione militare del parlamento di Tobruk, che più volte ha visitato il freddo Paese del Nord. A Gennaio Haftar è stato fotografato sulla portaerei russa Kuznestov, dopo essersi recato a Mosca nel mese di Novembre 2016 e aver stretto accordi per aiuti militari con il Cremlino. Il 6 Febbraio, la portavoce del Ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha annunciato la futura visita del Primo Ministro di Tripoli, Fayyez al-Sarraj, a Mosca entro la fine del mese. Zakharova ha inoltre aggiunto che la Russia sta conducendo un lavoro sistematico con i due centri di potere (Tobruk e Tripoli), sottolineando la necessità di stabilire un dialogo fra le due parti.

L'alternativa alle iniziative (fallite) occidentali

Russia, in primis, ma anche Egitto, Tunisia e Algeria scendono dunque in campo come nuovi protagonisti internazionali. Proprio come, nella crisi siriana, Russia, Turchia e Iran hanno preso le redini del processo negoziale, facendo precedere i negoziati di Ginevra da un altro tavolo, quello di Astana, in Kazakistan. Al di là dell'andamento e degli esiti delle singole crisi, non c'è dubbio che la diplomazia internazionale stia assumendo una geometria sempre più variabile, con nuovi attori locali o non occidentali che si stanno conquistando ruoli di primo piano, di fronte all'inconsistenza dell'Occidente e degli Stati Uniti.