Medio Oriente, uno stato per due popoli in pace? Israele difficilmente prenderà la forma della Bosnia post Dayton

TEL AVIV - Non è certo che le parole utilizzate ieri dal presidente statunitense Donald Trump possano essere ben accolte in Isreale. Ed è altrettanto dubbio che possano essere interpretate come un avallo della politica israeliana di annessione forzata dei territori palestinesi, in particolare della zona C della Cisgiordania. Per capire quale significato dare alla formula «Israele e Palestina? Uno stato o due stati sono la stessa cosa» è necessario fare un'analisi del contesto. La formula in sé ricorda molto il famoso motto, poi divenuto dogma, di Deng Xiao Ping, coniato dopo la morte di Mao Ze Dong: «Non importa che il gatto sia bianco o nero. L’importante è che acchiappi i topi», ovvero: l’unica cosa che conta è la crescita economica, se questa arriva con il capitalismo va bene. Traslata nel contesto mediorientale potrebbe essere così tradotta: l'unica cosa importante è la pace, questa si ottiene solo attraverso il superamento di piani che ormai sono svuotati dalla realtà.

Un libro per capire

Partiamo dalla situazione sul campo attraverso un libro recentemente pubblicato «Israele in cento mappe. Le sfide di una democrazia in guerra» di Frederic Encel (Leg Edizioni). L’autore, molto conosciuto in Francia, è notoriamente di parte, espressione del sionismo classico, anche se taluni critici lo accusano di essere un estremista. Il suo libro, però, fa piazza pulita di molti luoghi comuni.

1. Primo luogo comune: Israele non è circondato da stati nemici pronti ad aggredirlo. Solo l’Iran, di fatto, rappresenta un nemico dichiarato. E' bene però ricordare che un eventuale attacco iraniano rappresenterebbe la fine dell'Ira, che verrebbe semplicemente annientato dalla soverchiante potenza militare israeliana. I ventidue paesi della Lega Araba sono prevalentemente alleati, nonché partner militari degli Usa: in particolare Egitto e Giordania. Paradossalmente si può dire che i paesi con una linea fermamente anti israeliana, in questo momento, sono il Venezuela e il Senegal. La famosa solidarietà panaraba, leggasi alla voce vicinanza con i palestinesi, è esistita in tempi remoti e oggi è solo uno slogan. Condizione di cui i palestinesi sono ben consci.



2. Secondo luogo comune: la guerra demografica dei palestinesi. Il libro di Encel evidenzia che la bomba demografica palestinese non è tale. Il tasso di natalità dei musulmani è pari a tre figli per coppia, esattamente come quello israeliano. La popolazione palestinese che vive tra Cisgiordania e Striscia di Gaza è pari a 4,75 milioni. La popolazione dello Stato di Israele è pari a 7,1 milioni, di cui il 20% sono arabi. Il progressivo avanzare delle colonie, la scarsa, se non nulla, solidarietà panaraba, e l'inferiorità demografica fanno sì che la soluzione «due stati», che fu teorizzata nel 1993, noi sia più praticabile sul campo. Già oggi esiste un solo stato, Israele. Che occupa territori definiti "contesi" ormai da buona parte dell'opinione pubblica israeliana. Il punto che segna Donald Trump ha una base materiale insuperabile, e pone fine alla retorica democratica che ha sempre sostenuto a parole la creazione di uno stato palestinese, nei fatti boicottandolo in ogni contesto, e favorendo con il silenzio, interrotto da qualche inutile mugugno, l’espansione colonica israeliana. Il tutto in cambio di fiumi di dollari verso la Cisgiordania, che non ha un’economia e sopravvive, in condizioni agghiaccianti, solo grazie ai soldi che arrivano dall’estero. Fondi che, per altro, vengono drenati dalla corruzione locale.