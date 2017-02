Immigrazione, la maggioranza degli americani sta con Trump

NEW YORK - La decisione di Donald Trump di chiudere le frontiere ai cittadini di sette Paesi musulmani trova d'accordo il 49% degli americani, mentre il 41% è contrario (il 10% non sa). Lo rivela un sondaggio Ipsos/Reuters condotto in tutti e 50 gli stati americani su un campione di 1.201 persone il 30 e 31 gennaio. L'inchiesta registra inoltre che il 31% dei cittadini si sente "più sicuro" grazie al decreto sull'immigrazione firmato dal presidente Usa venerdì scorso, rispetto al 26% che si sente meno sicuro.

Affiliazione politica

Se si guarda al risultato in base all'affiliazione politica, il risultato cambia notevolmente, poiché il 53% dei democratici disapprova fortemente il decreto, mentre il 51% dei repubblicani lo approva con grande convinzione. Solo il 38% degli americani però crede che l'America stia dando il "buon esempio" su come combattere il terrorismo, mentre il 41% pensa il contrario.

Oltre le proteste

Nel weekend migliaia di persone hanno protestato nei maggiori aeroporti degli Stati Uniti dove le persone provenienti da questi sette paesi - Iran, Iraq, Siria, Yemen, Libia, Sudan, Somalia - sono state temporaneamente fermate in ottemperanza al decreto firmato da Trump che vale per quattro mesi. Molti deputati, incluso alcuni repubblicani, hanno bollato la decisione come discriminatoria e controproducente da un punto di vista della sicurezza nazionale. Considerando quelle proteste, opportunamente veicolate dalla stampa, non ci si aspetterebbe però che la maggioranza degli americani sia in realtà favorevole al provvedimento. (con fonte afp)