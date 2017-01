Quelle foto del 1995 attribuite alle proteste anti-Trump

WASHINGTON - Che la stampa mainstrem, da un lato all'altro dell'Oceano, non nutra particolare simpatia per Donald Trump è pressoché risaputo. Non a caso, forse, le proteste che hanno accompagnato la cerimonia di insediamento del tycoon alla Casa Bianca hanno conquistato facilmente le prime pagine dei giornali. Ma c'è addirittura chi sostiene che due delle testate più diffuse e importanti in Italia - l'Huffington Post e Repubblica.it - si siano rese protagoniste di una «svista» clamorosa, e quantomeno sospetta, che ha finito per veicolare l'idea che il corteo contro il miliardario sia stato ancora più partecipato di quanto non lo sia stato in realtà.

500mila persone. Ma la foto ne mostra molte di più

Il numero che ricorre - riportato dagli organizzatori - è lo stesso: 500mila persone avrebbero partecipato alla marcia, con un record di donne unite nell'esternare la propria contrarietà all'elezione del tycoon. Anche la foto che campeggia sui due siti è la stessa, particolarmente efficace nel fornire un maestoso colpo d'occhio della folla riunita contro Trump. Peccato, però, che quell'immagine non sarebbe stata scattata alla manifestazione stessa, ma si riferirebbero ad un altro evento, molto più partecipato di quest'ultima.

Si tratterebbe, cioè, della Million Man March, la marcia che si tenne nella capitale statunitense nel 1995, a cui parteciparono un milione di afroamericani. Un evento di più di 20 anni fa, «rispolverato» con un'immagine che mette in risalto un'ampissima mobilitazione popolare. Peccato che, nel caso di Trump, di persone a manifestare ne sono accorse circa la metà rispetto alla Million Man March. Un numero certamente rispettabile, ma che nulla ha a che fare con la folla oceanica ritratta nella vecchia foto.