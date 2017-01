Merkel avverte Trump: protezionismo? Meglio avanzare insieme

BERLINO - La Cancelliera tedesco Angela Merkel ha messo in guardia contro le tendenze protezionistiche attribuite al presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ricordando la crisi finanziaria del 2008 e insistendo sulla necessità di «avanzare insieme».

Per la Merkel il protezionismo è dannoso

«La mia convinzione profonda è che sia più vantaggioso avanzare insieme che non che ciascuno cerchi di risolvere i propri problemi da solo», ha spiegato Merkel in conferenza stampa. Il Cancelliere ha poi ricordato l'esempio della crisi del 2008, «venuta dagli Stati Uniti»: «Come Capi di Stato e di governo (del G20, ndr) ci siamo detti: 'dobbiamo risolvere insieme il problema che si sta presentando'; e la risposta non è stata un ripiegarsi su se stessi, ma un appello alla cooperazione, a delle regole comuni, alla regolamentazione dei mercati finanziari».

Metodo che ha funzionato

«Credo sia stato un metodo che ha funzionato, e cercheremo naturalmente la via del dialogo con il nuovo Presidente» degli Stati Uniti, ha concluso Merkel.