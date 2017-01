Trump sceglie il genero come consigliere senior della Casa Bianca

WASHINGTON - Donald Trump ha nominato il marito di sua figlia Ivanka, Jared Kushner, come consigliere senior alla Casa Bianca con deleghe al Commercio e Medio Oriente. Il provvedimento, che era stato preannunciato dalla stampa locale nel pomeriggio di ieri, è stato ufficializzato nella tarda serata italiana dallo stesso presidente eletto.

Un aiuto formidabile

Kushner, che ha rinunciato a qualsiasi retribuzione per la durata di questo incarico, «è stato un aiuto formidabile e un consulente di fiducia per tutta la campagna e il periodo di transizione e sono orgoglioso di averlo in un ruolo chiave della mia amministrazione», ha dichiarato Trump, che terrà domani la sua prima conferenza stampa dopo l'elezione.

Nuovo conflitto di interesse?

Crescono così le preoccupazioni per i possibili conflitti di interesse dei membri della futura amministrazione Trump. Kushner è un immobiliarista e ha diversi affari in corso, tra i quali uno ancora in fase di definizione in Cina. Il New York Times sottolinea poi come la scelta di nominare il genero potrebbe violare la anti-nepotism law del 1967, secondo cui qualsiasi rappresentante eletto americano non può nominare o dare lavoro a un parente.

(con fonte afp)