Belgio, polizia: negli ultimi due anni sventati 6 attentati

BRUXELLES - Negli ultimi due anni sono stati sventati in Belgio sei attentati. L'ha indicato oggi un alto responsabile della polizia in un'intervista al quotidiano La Dernière Heure.

Sei attentati sventati

«Posso annunciarvi, in concerto con l'Ocam (Organismo di coordinamento per l'analisi della minaccia), che in due anni, dopo novembre 2014 per la precisione, abbiamo potuto sventare non meno di sei attentati», ha dichiarato il direttore delal polizia giudiziaria di Bruxelles Eric Jacobs, senza fornire ulteriori dettagli.

La cellula smantellata a gennaio

Il 15 gennaio 2016 la polizia belga ha smantellato la cellula di Verviers (est del paese), considerata come il «brodo di coltura» dei commando jihadisti che hanno colpito Parigi il 13 novembre 2015.

L'attentato di marzo

Tuttavia il 22 marzo 2016 il Belgio è stato colpito dal drammatico doppio attentato all'aeroporto e alla metropolitana di Bruxelles, nel quale sono morte 32 persone.

(Fonte Afp)