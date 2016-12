Polonia, leader dei conservatori denuncia presunto tentativo di «putsch»

VARSAVIA - Il leader del partito conservatore PiS, al potere in Polonia, ha denunciato un tentativo di «putsch» in Parlamento. Jaroslaw Kacaynski ha fatto riferimento all'occupazione dell'emiciclo da parte dell'opposizione, iniziata per protestare l'adozione della legge di bilancio, considerato dalla minoranza come «illegale».

Un tentativo di putsch

«Bisogna dire le cose come sono: era un tentativo di putsch», ha detto Kaczynski al settimanale di destra wSieci. «E' stato - ha aggiunto - un tentativo serio di paralizzare il potere con la forza in maniera non democratica. E' stato fondato sull'idea che noi non arriveremo ad adottare il budget». Kaczynski, che pur non occupando posizioni istituzionali è il vero dominus dell'attuale governo, ha inoltre esteso l'accusa di golpe anche ai media commerciali.

Occupazione del Parlamento

«Non è serio parlare di putsch in una situazione nella quale il PiS viola la Costituzione e la legge», ha commentato Ryszard Petru, capo del partito liberale Nowoczesna. Ha invece parlato d'«isteria estrema» di Kaczynski la deputata di Piattaforma civica (centrista) Joanna Kluzik-Rostkowska. L'opposizione conta di occupare il parlamento almeno fino all'11 gennaio, data che segna l'inizio di una nuova sessione di lavori parlamentari.