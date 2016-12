Berlino, autista polacco ferito a morte ore prima della strage

BERLINO - Secondo alcune informazioni raccolte dal tabloid tedesco Bild, il camionista polacco, Lukasz U., sarebbe stato colpito dai proiettili sparati dal tunisino Amis Amri diverse ore prima di arrivare sul luogo della strage, il mercato di Natale ai piedi della Gedaechtniskirche di Berlino.

L'autopsia

I risultati dell'autopsia avrebbe stabilito che l'autista avrebbe perso molto sangue, per un colpo sparato alla testa, tra le 16.30 e le 17.30. I medici legali escludono che l'uomo abbia potuto essere cosciente nel corso dell'attentato, tanto meno che abbia potuto in qualche modo tentare di evitare la strage. Probabilmente le tracce ritrovate sul volante derivano dal violento impatto contro l'abete, che ha fatto volare in avanti il suo corpo ormai esanime.

Non poteva essere cosciente

Urban, ha aggiunto la Bild sempre riferendosi all’autopsia, ha perduto molto sangue ed è possibile che sia rimasto in vita ancora un po’ di tempo. È anche possibile che «fosse vivo al momento dell’attentato», «ma è escluso che sia «stato in grado di agire con consapevolezza» e quindi «di aggrapparsi al volante».