Berlino, Trump: attentato riflette «minaccia puramente religiosa»

WASHINGTON - Il presidente eletto Usa Donald Trump ha affermato che l'attentato di Berlino, in cui sono morte 12 persone lunedì, riflette una «minaccia puramente religiosa». Il presunto attentatore Anis Amri è stato ucciso nella notte tra giovedì e venerdì a Milano.

Il tweet di Trump. (© )

Minaccia puramente religiosa

«Il terrorista che ha ucciso tante persone in Germania ha detto poco prima del crimine: 'Per volontà di Dio, noi uccideremo tutti, maiali'», ha twittato Trump in un primo messaggio dopo la diffusione di ieri del video di Amri nel quale faceva professione di adesione allo Stato islamico (Isis) e al suo capo Abu Bakr al Baghdadi. Poi, in un secondo tweet, Trump ha stimato che si tratta di una «minaccia puramente religiosa che è divenuta realtà. Tanto odio. Quando gli Stati uniti e tutti gli altri paesi vorranno replicare?»