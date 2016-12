Malta, aerero libico con 118 persone a bordo dirottato

MALTA - Su Twitter il premier di Malta Joseph Muscat ha evocato un «possibile dirottamento aereo». Il dirottamento riguarderebbe un volo interno libico che si starebbe dirigendo su Malta.

Scalo allertato

Lo scalo aereo de La Valletta è stato allertato e le forze speciali sono state dispiegate sul posto ha aggiunto il premier. Secondo i media maltesi l'areo dirottato sarebbe un Airbus 320 della Afriqiyah Airways che opera sulle tratte interne libiche.

Hijacked airliner lands in Malta - two threaten to blow up the plane - https://t.co/f56cZHT9UZ pic.twitter.com/RDaMcEyCdW — Television Malta (@TelevisionMalta) 23 dicembre 2016

Secondo i media maltesi, il volo era impegnato in una rotta interna libica tra Sebha e Tripoli. In un tweet, il premier Joseph Muscat scrive: «Informati di potenziale situazione di dirottamento di un volo interno libico dirottato su Malta. Operazioni di sicurezza ed emergenza in stand by»