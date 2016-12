L'attentatore di Berlino ucciso a Sesto San Giovanni. Prima di morire ha urlato «Allah Akbar»

MILANO - Alla fine, il presunto attentatore tunisino della strage di Berlino l'hanno preso, in un Comune del Nord Italia poco lontano da Milano, Sesto San Giovanni. Identificato dalle impronte digitali e dalla misura del volto, Anis Amri, era appena arrivato in treno dalla Francia, ma appena uscito dalla stazione ferroviaria è incappato in un controllo di polizia. Quando l'hanno fermato, ha urlato «Allah Akbar» per poi sparare contro gli agenti: uno di loro è stato colpito alla spalla. Il tunisino è stato a sua volta colpito nello scontro a fuoco ed è deceduto sul colpo.

L'accaduto

Secondo la ricostruzione di Repubblica, una volante del commissariato viene inviata dopo una chiamata: si sono uditi gli spari. Al loro arrivo, le forze dell'ordine avrebbero trovato un uomo, un maghrebino, solo, in piedi. Alla richiesta di mostrare i propri documenti, avrebbe estratto E' a piedi, solo. Alla richiesta di mostrare i propri documenti, avrebbe una pistola calibro 22 dallo zaino e sparato, per poi essere colpito di risposta dagli agenti, probabilmente dall'autista. Il poliziotto ferito è stato portato all'Ospedale San Gerardo di Monza.