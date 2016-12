Usa, l'ultima sfida di Obama a Trump: stop alle trivellazioni nell'Artico e nell'Atlantico

WASHINGTON - Nonostante la sua eredità sia a forte rischio, nonostante Donald Trump abbia promesso di ridare spazio ai combustibili fossili, Barack Obama ha assestato l'ultimo colpo in tema di ambiente. Un colpo forte, destinato a restare visto che sarà molto complesso per il suo successore ribaltare la decisione. Obama ha infatti vietano in modo permanente le trivellazioni di petrolio e di gas naturale offshore nell'Artico e nell'Atlantico.

Azione unilaterale

In che modo? L'amministrazione Obama fa riferimento a una misura contenuta in una legge del 1953 (Outer Continental Shelf Lands Act) che dà al presidente la possibilità di agire in modo unilaterale sulla questione. E se alcuni presidenti hanno deciso di applicare questo provvedimento sono su piccole aree, Obama ha deciso di estendere il divieto dalla Virginia al Maine e lungo la maggior parte della costa dell'Alaska.

Si prospetta una battaglia legale

Per ora, scrive il New York Times, la certezza è che il provvedimento firmato dal presidente Usa possa, oltre che attirare l'ira di Trump, finire in un tribunale e aprire una battaglia legale. Ma soprattutto per far saltare la decisione di Obama la nuova amministrazione dovrà preparare un rapporto dettagliato per cui potrebbero servire almeno due anni. Poi bisognerebbe organizzare le concessioni con le multinazionali, operazione che potrebbe richiedere altro tempo. A questo punto, Trump, dovrebbe presentarsi alle elezioni per cercare il suo secondo termine.

L'ultimo tentativo di limitare Trump

Quindi il piano di Obama sarebbe un ultimo tentativo finale per cercare di tamponare l'azione di Trump nei prossimi quattro anni, sperando in un nuovo presidente ambientalista e democratico nelle elezioni del 2020. Il New York Times fa notare come la partita nei prossimi anni sarà molto combattuta, anche se il team di legali ed esperti di Obama si sia studiato tutte le possibilità e abbia usato uno strumento molto potente per temporeggiare.

La legge

La nuova legge prevede che le perforazioni siano messe al bando nel 98% delle acque dell'Artico di proprietà dello stato federali, circa 46 milioni di ettari: una regione che contiene decine di specie animali a rischio, tra cui l'orso polare e le balene della Groenlandia. Allo stesso tempo vieta le perforazioni lungo la costa atlantica in corrispondenza dei canyon sottomarini, dove vivono specie di coralli e di pesci molto rari. Oltre a Obama anche il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha annunciato un provvedimento simile per le acque dei mari del suo paese.

Esplorazioni dell'Artico

Da anni i grandi gruppi petroliferi tentano esplorazioni dell'Artico: sono molto costose e difficili e spesso si sono concluse senza alcun risultato. Ad esempio Royal Dutch Shell ha scoperto un pozzo nel 2015 dopo anni di analisi. Il risultato? Ha speso più di 7 miliardi anche se alla fine il giacimento era vuoto. Tra i sostenitori di Trump tuttavia c'è chi spera che il miliardario possa intraprendere azioni legali per bloccare la decisione di Obama. Bill Clinton ad esempio aveva usato la stessa misura di Obama mettendo in sicurezza 121 milioni di ettari. Il presidente George W. Bush in otto anni alla Casa Bianca era riuscito a riaprire alle trivellazioni 20 milioni di ettari che invece erano protetti dalla decisione di Clinton.