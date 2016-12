Berlino, rilasciato il presunto attentatore pachistano. Si cerca il killer

BERLINO - Il richiedente asilo pachistano fermato ieri con l'accusa di essere l'autore della strage al mercatino di Natale di Berlino, dove sono morte ieri sera 12 persone, è stato rilasciato. Lo rende noto la procura tedesca. Lo rende noto la procura tedesca, spiegando che le prove a suo carico sono insufficienti. «L'accusato, arrestato per l'attacco sul mercato di Natale di Berlino è stato rilasciato stasera su ordine della procura federale» si legge in una nota. «I test forensi eseguiti finora non hanno fornito indicazioni sulla presenza dell'accusato nell'abitacolo del camion durante l'attacco».

Ancora dubbi e incertezze

La polizia di Berlino aveva fatto sapere qualche ora fa di «non essere certa» che il giovane pachistano arrestato dopo la strage al mercatino di Natale fosse effettivamente l'uomo che ieri sera ha lanciato il camion sulla folla, facendo almeno 12 morti e 48 feriti. Prima della posizione ufficiale espressa dal capo della polizia di Berlino, Klaus Kandt, fonti della polizia avevano riferito a Welt di avere arrestato «l'uomo sbagliato» e di ritenere che il vero autore dell'attacco sia «ancora in libertà e armato». Klaus ha poi dichiarato in conferenza stampa che «è effettivamente incerto che si tratti del conducente», dato che «le prove iniziali sono limitate». In un tweet, la polizia ha aggiunto: «restiamo particolarmente vigilanti».

Pericoloso criminale a piede libero

Un «pericoloso criminale» sarebbe dunque ancora in libertà dopo l'attacco di ieri sera a una mercatino di Natale a Berlino, nel quale un camion ha travolto e ucciso 12 persone, ferendone 48. «E' possibile che abbiamo un pericoloso criminale nella zona e questo naturalmente innervosisce il pubblico» aveva detto il capo della polizia Klaus Kandt, dopo aver espresso dubbi che il pakistano 23enne arrestato ieri sera sia il vero autore della strage. «Naturalmente stiamo aumentando le misure di sicurezza, ora è necessario innalzare il livello di vigilanza» aveva aggiunto in una conferenza stampa. «Dobbiamo lavorare sull'assunzione che l'autore armato sia ancora in circolazione. Quindi siamo in massima allerta» aveva dichiarato ancora Holger Muench, capo dell'ufficio del polizia criminale federale.